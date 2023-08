Zendaya choisit les parties de sa vie qu'elle rend publiques

Depuis que leur relation a été rendue publique en 2021 , Tom Holland et Zendaya se sont toujours montrés discrets sur leur couple. Dans un article paru le mercredi 23 août 2023 dans la version américaine du magazine «Elle», l’actrice de 26 ans est revenue sur l’importance de préserver sa vie privée tout en étant une personnalité publique. «J’accepte que certaines parties de ma vie soient rendues publiques. Je ne peux pas ne pas être une personne, vivre ma vie et aimer la personne que j’aime», a déclaré celle qui est montée sur scène à Coachella .

«Mais j’ai aussi le contrôle sur ce que je choisis de partager. Il s’agit de préserver la paix et de laisser les choses s’exprimer, mais aussi de ne pas avoir peur d’exister», a-t-elle ajouté. «Vous ne pouvez pas vous cacher. Ce n’est pas drôle non plus d’ailleurs. Je navigue là-dedans plus que jamais maintenant», a-t-elle poursuivi.

De manière plus générale, celle qui a fait sensation a Bombay a aussi confié qu’elle n’était toujours pas habituée au fait d’être photographiée à tout moment, et en particulier dans des situations pas toujours idéales. Elle a illustré ses propos par un exemple lors de ses dernières vacances à Venise. «J’avais dans l’idée d’aller me promener dans les rues avec Noon (ndlr: son chien). J’ai dû ramasser ses crottes et je me suis dit: «Seigneur, s’il vous plaît, ne prenez pas de photos de moi ramassant la merde de mon chien». Il y a des photos de moi tenant le sac, mais heureusement ils ont épargné la partie où je la ramasse et la mets dans le sac», a-t-elle raconté.