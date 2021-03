Marco Schwarz a fait honneur à son statut de meilleur slalomeur de la saison. L’Autrichien mène après la première manche aux finales de Lenzerheide. Il devance le Français Clément No ë l de 18 centièmes. Très rapide sur le haut du parcours, Ramon Zenhäusern a perdu beaucoup de temps dans la dernière partie (4e, +0’’63). Le Haut-Valaisan est tout proche du podium et de la troisième place provisoire occupée par l’Autrichien Adrian Pertl (+0’’62). Son coéquipier Loïc Meillard a connu le même sort en lâchant une demi-seconde entre le dernier temps intermédiaire et la ligne d’arrivée (7e, +0’’97).