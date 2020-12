Ski alpin : Zenhäusern peut viser le doublé

Ramon Zenhäusern occupe le deuxième rang provisoire, après la première manche du slalom nocturne de Madonna di Campiglio. Épilogue à partir de 20h45.

Le Norvégien a relégué le reste de la concurrence à plus d’une demi-seconde. L’Italien Alex Vinatzer (3e, +0’’50), l’Autrichien Manuel Feller (4e, +0’’52), le Français Alexis Pinturault et Daniel Yule (5e ex-aequo, +0’’78) seront à la lutte pour le podium.

Meillard dans le dur

Pour Loïc Meillard, qui a fait forte impression en slalom géant depuis le début de la saison, la transition vers la plus technique des disciplines semble compliquée. 13e la veille à Alta Badia, la faute notamment à une première manche ratée, il n’a pas non plus trouvé la clé à Madonna di Campiglio et pointe au 17e rang provisoire (+1’’54).