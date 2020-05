Zep et Buche font leur rentrée

Des compétences à disposition

Ces dessins sont dus à l'initiative de la task force HUG qui s'est constituée fin mars à Genève. Des entrepreneurs, des décideurs et des médecins, tous bénévoles, ont mis en commun les compétences et réseaux de chacun et proposent leur appui pour renforcer l'approvisionnement en matériel sanitaire du canton et des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). www.stop-covid.org