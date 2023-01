Pédopornographie: Zep pris à partie pour son soutien à un auteur controversé

Le bédéiste Bastien Vivès est au coeur d’une grosse polémique. AFP

Peut-on séparer l’homme de l’artiste? Le dessinateur Zep vient de donner son avis sur la question sur son compte Instagram en publiant un dessin de l’auteur français Bastien Vivès, touché par une forte polémique autour de ses publications très explicites contenant notamment de l’inceste, et pour des attaques verbales virulentes contre la dessinatrice Emma. Une enquête pénale vient d’ailleurs d’être ouverte contre lui pour diffusion d’images pédopornographiques.

Or, le père de Titeuf a publié la semaine dernière un dessin du Français parodiant une couverture de Titeuf, et encouragé ses followers à aller voir l’exposition où celui-ci se trouve. «Est-ce bien le moment de mettre en avant Bastien Vivès?» questionne un internaute, dont le commentaire a été liké plus d’un millier de fois. S’ensuit une salve de critiques sous la publication, à laquelle Zep a rapidement répondu: «Est-ce parce qu’il a tenu des propos inacceptables qu’il faut jeter toute son œuvre à la poubelle? Personnellement, je ne le crois pas.» Réponse qui n’a pas suffi à calmer le feu nourri des commentaires des internautes majoritairement fâchés ou déçus. Seuls quelques rares followers défendent le Genevois.

Menaces et intimidations liées à cette affaire

Contacté, Zep n’a pas souhaité en dire plus, en plein rush pour l’ouverture jeudi du Festival d’Angoulême, la référence pour la BD, qui a justement déprogrammé une exposition consacrée à Bastien Vivès. L’équipe d’organisation dit craindre pour sa sécurité et celle des festivaliers après des menaces et intimidations liées à cette affaire. Le festival a toutefois apporté son soutien au dessinateur et prôné son droit à la liberté d’expression.

À Lausanne, l’affaire est prise sur un autre ton: codirectrice de BDFIL aux côtés de Léonore Porchet, Gaëlle Kovaliv «déplore les propos et les choix de Vivès», amenant le festival à des choix qui divergent de la ligne d’Angoulême. «Dans la pléthore d’artistes à mettre en valeur chaque année, il ne nous semble pas nécessaire de promouvoir un auteur dont on discute le caractère pédocriminel de ses œuvres, et qui a des prises de position problématiques.» Quant au post de Zep, «il ne nous appartient pas de commenter ses choix», précise-t-elle.

Inceste et appel au viol Bastien Vivès, âgé de 38 ans, est l’auteur, entre autres, de plusieurs BD pornographiques dans lesquelles figurent des rapports sexuels entre adultes et mineurs, des viols et des rapports incestueux. Plusieurs associations de défense de l’enfance ont déposé une plainte contre ses albums. Le dessinateur s’était également signalé par des attaques verbales virulentes contre la dessinatrice française Emma, appelant notamment à son meurtre et au viol de son fils, propos pour lesquels il s’est excusé.