Football: Zeqiri et Bâle jouent une partie de leur saison face à Bratislava

Le FC Bâle va mieux et ce n’est certainement pas un hasard si les Rhénans viennent de fêter une «minisérie» de deux succès, pour la première fois depuis octobre. Ça tombe bien, puisque les Bâlois, invaincus dorénavant depuis cinq parties, ont une vraie occasion de redonner des couleurs à leur saison en se qualifiant pour les quarts de finale d’une «C4» taillée pour leurs ambitions. Pour ce faire, ils vont devoir se défaire d’une récente connaissance: le Slovan Bratislava (0-2 et 3-3 en phase de poules).

Bonne entame d’année 2023

L’embellie est venue d’un peu partout, mais il est impossible d’occulter le rôle joué par deux Romands. On pensait cet hiver, au vu des recrues engagées, qu’Andi Zeqiri (23 ans) n’aurait plus sa place sur le pré. Le Lausannois a travaillé aussi fort à l’entraînement que sur le terrain et son activité est indispensable. Le Vaudois a marqué 3 fois et donné une passe décisive en 6 parties de Super League en 2023.

Amdouni a le niveau international

À ses côtés, Zeki Amdouni (22 ans) ne cesse de prouver, après ses passages au SLO et au LS, qu’il a le ­niveau in­ternational. Le Genevois a ­scoré face à Trabzonspor au tour précédent et n’en finit plus d’être décisif. Son coach s’est même offert le luxe de le laisser au repos le week-end dernier lors de la ­victoire 0-1 à Lucerne. Dans la perspective du 12e huitième de finale européen de l’histoire de Bâle, ce leader offensif devra être en forme, d’autant plus que le patron défensif, Fabian Frei, est forfait à cause de douleurs au dos.