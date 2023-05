Football: Zeqiri, Garcia et Lotomba retrouvent l’équipe de Suisse

Amdouni convoqué malgré l’Euro M21

À noter, également, les retours de Ulisses Garcia, Andi Zeqiri, Steven Zuber et Michel Aebischer. Le premier, plus convoqué depuis novembre 2021, se voit récompensé de sa saison pleine avec Young Boys (champion et meilleur passeur de Super League avec 10 offrandes). Même situation pour l’ancien attaquant du Lausanne-Sport, qui a retrouvé du temps de jeu et l’efficacité à Bâle (18 buts en 50 matches toutes compétitions confondues). Sa dernière sélection remonte à mars 2022. Quant à Zuber et Aebischer, titulaires par intermittence du côté de l’AEK Athènes et de Bologne, ils retrouvent les joies de la sélection après respectivement un an et six mois d’absence.