Dans les autres rencontres de la journée, le Tottenham de José Mourinho, qui restait sur quatre matches sans victoire, s’est aisément imposé 3-0 contre le Leeds de Marcelo Bielsa et remonte provisoirement sur le podium, à quatre unités de Manchester United et Liverpool. Les réalisations des Spurs ont été marquées par Harry Kane sur penalty, Heung-min Son, sa 100e avec le club londonien, et Toby Alderweireld. Leeds reste bloqué à la 11e place.

Le bijou de l’après-midi est venu des pieds de Eberechi Eze. Le joueur de Crystal Palace a marqué le deuxième but de la victoire contre Sheffield United (2-0) en réalisant une course de soixante mètres avant de slalomer dans la défense adverse puis de tromper le gardien. Pour Sheffield, plus que jamais lanterne rouge, c’est la dix-septième rencontre sans victoire (2 nuls et 15 défaites), un record pour un début de saison dans l’histoire de la Premier League.