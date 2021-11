Restaurant fermé : Zermatt ôte le béton, le boss reste en prison

Les trois tenanciers du restaurant anti-pass sanitaire sont toujours entre les mains des autorités. Du coup, pour faire joli, Zermatt a débarrassé les barricades.

Depuis dimanche et l’arrestation des trois restaurateurs de Zermatt (VS) qui refusaient le certificat Covid, plus rien ne bougeait. Et pour cause: le quérulent patron et ses parents sont toujours en détention, comme le confirme le procureur, qui a demandé mardi la prolongation de celle-ci puisque les trois personnes avaient brisé à plusieurs reprises le sceau officiel de la police et servi des clients. Le Tribunal des mesures de contraites doit se prononcer.