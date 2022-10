Ski alpin: les descentes de Zermatt menacées

Six jours de sursis

«Cette épreuve a lieu pour la première fois et est un projet unique. De plus, de gros investissements ont été réalisés en vue de cette première, a justifié Michel Vion, le secrétaire général de la FIS dans un communiqué. Nous voulons tout mettre en œuvre pour que le Matterhorn Speed Opening puisse commencer comme prévu les 29 et 30 octobre avec les courses masculines et nous pensons que ces six jours supplémentaires peuvent faire la différence pour les organisateurs afin que les courses soient un succès.»



Selon le communiqué de la Fédération internationale de ski, le travail de préparation effectué sur et en dehors de la piste, ainsi que les prévisions météorologiques favorables pour la fin de la semaine prochaine (températures en dessous de zéro), ont été déterminants pour le report de la décision liée au «snow control». Deux descentes féminines sont également prévues sur la piste «Gran Becca» les 5 et 6 novembre prochain.