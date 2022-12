Chine : «Zéro Covid» assoupli: le FMI salue l’avancée «décisive» de Pékin

Règles assouplies

Mercredi, les autorités sanitaires du pays ont annoncé un assouplissement général des restrictions sanitaires, après des manifestations de colère, et aussi dans l’espoir de relancer l’économie asphyxiée par le «zéro Covid». Parmi les principales mesures dévoilées, la fin des tests PCR systématiques et à grande échelle, la possibilité de s’isoler à domicile pour les cas bénins et asymptomatiques, et un recours plus limité aux confinements.