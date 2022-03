Elections vaudoises du 20 mars – Zéro éolienne, pourtant tout le monde est pour, ou presque

Stéréotypes en question

Autre idée reçue: au fond, les éoliennes, tout le monde est pour, mais seulement quand elles sont devant les maisons des autres. Là encore, les résultats nuancent la chose. Les écarts entre districts sont faibles et parmi les scores les plus élevés, on trouve le district de Lausanne (78,2%) là où vient d’être validé le parc éolien des bois du Jorat. Dans le district d’Yverdon, dans lequel se situe le projet de Sainte-Croix, le soutien est presque identique (72,5%), et il est à peine plus faible dans le Gros-de-Vaud (67,8%).