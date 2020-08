il y a 7min

Cyclisme

Zéro spectateur pour le Tour de Lombardie

La classique italienne, qui a lieu ce samedi, se disputera sur des routes désertes entre Bergame et Côme.

de Sport-Center

Il n’y aura personne pour applaudir le vainqueur du Tour de Lombardie samedi à Côme (ici le Néerlandais Bauke Mollema, qui s’était imposé l’an passé). AFP

Les organisateurs du Tour de Lombardie, qui aura lieu samedi, ont décidé d’adopter des mesures radicales en matière de protection sanitaire: aucun spectateur ne sera admis sur les 231 kilomètres du parcours entre Bergame et Côme, et notamment dans les ascensions mythiques du Ghisallo et de Sormano. La préfecture de la province de Bergame va même empêcher les automobilistes de se garer aux abords du parcours, pour éviter toute désobéissance aux consignes.

Le Tour de Lombardie est considéré comme l’une des cinq plus grandes classiques. Ses patrons avaient pris un risque en maintenant leur épreuve au calendrier 2020: la région de Bergame a en effet été l’une des plus touchées par le Covid-19 en Europe (7796 morts entre mars et avril, contre 1700 l’année précédente à la même période).

A la fin du mois de juillet, le maire de Bergame avait dit à quel point il était réjoui par le fait que la course puisse avoir lieu. «Le redémarrage de la ville passe également par le Tour de Lombardie», avait déclaré Giorgio Gori. Le maire adjoint aux sports Marco Galli avait même ajouté: «Le football a repris à huis clos. Le cyclisme quant à lui renoue avec le public et la ferveur, il montrera une ville vivante et ouverte.»

Ce ne sera donc pas le cas. Mercredi, les autorités ont exigé des maires des communes traversées par le peloton qu’ils «préviennent et dans tous les cas empêchent l’accès du public aux zones contiguës à la course». Cette décision a été prise suite à un décret gouvernemental du 8 août, selon lequel «les compétitions en plein air d’intérêt reconnu par le CONI (le Comité national olympique italien) et les Fédérations concernées se dérouleront sans la présence du public».