Formule 1: Zhou Guanyu obtient le meilleur temps à Barheïn

Formule 1 : Zhou Guanyu obtient le meilleur temps à Bahreïn

Parfaire les réglages

Mais le double champion du monde s’est fait surprendre en toute fin de journée par Zhou Guanyu qui, porté par des gommes tendres, a arraché le meilleur temps. «Ce ne sont que des tests et nous avions les composés les plus tendres contrairement à des pilotes comme Max», équipé lui de pneus intermédiaires, a tempéré le Chinois vendredi soir.

Si ces trois jours d’essais sont anecdotiques en termes de chronos, ils sont avant tout destinés à parfaire les réglages des monoplaces à l’aube de la reprise de la saison, le 5 mars sur ce même tracé de Sakhir. Sous la chaleur de l’île désertique du Golfe, agitée par le vent dans la matinée, Verstappen a encore montré qu’il avait tous les atouts pour rester au sommet de la hiérarchie. Il devance de plus d’une demi-seconde l’Espagnol Fernando Alonso, troisième et tout aussi performant que la veille au volant de son Aston Martin.

Ferrari discrète

«Je me sens très bien avec la voiture jusqu’à présent (....), je veux arriver pour la première course en étant préparé et en ayant exploré tous les réglages que je n’ai pas pu faire l’année dernière à ce stade», a expliqué Sainz. Du côté des Français, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont, eux, réalisé respectivement les 10e et 12e temps lors de cette nouvelle journée consacrée au rodage de leur Alpine.