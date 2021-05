Football : Zidane aurait signifié son départ du Real

Selon plusieurs médias espagnols, l’entraîneur français a déjà communiqué sa volonté de quitter le club madrilène à ses dirigeants et à l’équipe.

«La décision est définitive et l’entraîneur français l’a communiquée ce mercredi aux dirigeants du club et à l’équipe», écrit sur son site internet le quotidien sportif As, sous le titre «Zidane quitte le Real», sans préciser ses sources.

«Zidane part à 100%»

Aucun trophée

Exploit inédit

Le champion du monde 1998 et d’Europe 2000 a connu une première expérience de deux saisons et demie couronnées de succès (janvier 2016-mai 2018) avec notamment le triplé en Ligue des champions, et un retour réussi en mars 2019 avec les titres glanés en Liga et en Supercoupe d’Espagne en 2020.