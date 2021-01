Football : Zidane: «Ce n’était pas un match de football»

Après le nul concédé à Pampelune contre Osasuna (0-0), l’entraîneur du Real Madrid a dénoncé les conditions dans lesquelles la partie a eu lieu.

«Je vous donne simplement notre sensation après ce match, après tout ce qu’il s’est passé ces derniers jours. On ne sait pas quand est-ce que l’on va pouvoir rentrer, demain, après-demain... Cela n’a pas été un match de foot aujourd’hui (samedi), mais on va tenir bon, oublier cela, et penser au prochain match mercredi», a fulminé «Zizou».