Football : Zidane dément avoir annoncé son départ à ses joueurs

Zinédine Zidane, annoncé sur le départ par la presse espagnole, a démenti avoir prévenu ses joueurs qu’il allait quitter son poste d’entraîneur du Real Madrid à l’issue de la saison.

«Je me concentre uniquement sur la saison en cours. Il nous reste un match et on va tout donner. C’est la seule et unique chose qui m’importe pour l’instant. Le reste, on verra à la fin de la saison», a balayé Zidane dimanche après le succès à Bilbao.