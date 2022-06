Zinédine Zidane veut entraîner la France

Football : Zidane entraîneur des Bleus? «Je le serai, je l’espère, un jour»

Dans une interview donnée à «L’Equipe», Zizou a confirmé qu’il souhaitait entraîner l’équipe de France. Il a aussi affirmé que coacher le PSG n’était pas d’actualité.

Dans cette interview-fleuve réalisée début mai et publiée jeudi à l’occasion de son 50e anniversaire, l’icône du football français revient sur son parcours de joueur et d’entraîneur, ses plus belles émotions et ses projets d’avenir, confirmant son souhait d’être sélectionneur des Bleus, «la plus belle chose qui soit».