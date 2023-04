Football: Zidane souhaiterait entraîner la Juventus

Zinédine Zidane espère retrouver un banc cet été, et pourrait poser ses valises à Turin.

Quel club pour Zinédine Zidane ? C’est la question qui agite le monde du football depuis plusieurs mois. Alors qu’il semblait promis au rôle de sélectionneur de l’équipe de France, Zizou a vu Didier Deschamps prolonger son contrat suite à la Coupe du monde au Qatar. L’ancien joueur du Real Madrid semble avoir aujourd’hui de nouveaux objectifs. En effet, selon RMC Sport, il souhaiterait retrouver un poste, et sa priorité serait la Juventus Turin.

L’idée fait sens, puisque Zidane a joué de 1996 à 2001 pour la Vieille Dame. De plus, les supporters turinois seraient ravis d’accueillir le champion du monde 1998, la Juventus n’ayant pas remporté le championnat italien depuis trois ans. Toutefois, cette idylle devra surmonter un obstacle de taille. Massimiliano Allegri, actuellement sur le banc de la Juve, est sous contrat jusqu’en 2025, et son licenciement coûterait plus de 20 millions aux Bianconeri.