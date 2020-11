Un gardien suisse en face

U ne semaine pour se remettre des émotions du match précédent, quand les Texans ont éliminé Portland au terme d’une séance de tirs au but un brin crispante: 8-7 pour Dallas! C’est Ziegler, entré à la 110 e minute, qui a été désigné comme premier tireur. Après avoir marqué, il a dû patienter un petit moment et croiser beaucoup de doigts.

Sa mise à l’écart

Avec le nombre t errifiant de décès liés au Covid aux É tats-Unis (plus de 260 ’ 000 morts), la précaution est de mise au quotidien pour les équipes de foot. « Nous sommes testés tous les jours avant l’entraînement, les résultats tombent en fin de journée, dit Ziegler. Nous sommes dans une sorte de bulle, on nous rappelle sans cesse de faire très attention. On en parle beaucoup, on lit les infos. Ce n’est pas évident. On pense foot, mais en faisant attention à tout. »