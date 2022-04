Football : Zinchenko déçu par ses anciens coéquipiers russes

Le joueur ukrainien de Manchester City est frustré par le silence de ses anciens coéquipiers russes concernant la situation entre les deux pays.

Oleksandr Zinchenko est déçu par le silence de ses anciens coéquipiers russes. IMAGO/Shutterstock

Depuis plusieurs semaines et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la vie du joueur ukrainien de Manchester City Oleksandr Zinchenko a radicalement changé. «Je ne peux plus vivre en dehors de cette situation. La première chose que je fais chaque jour est de chercher des informations sur mon téléphone» a déclaré le défenseur dans une interview à The Guardian.

L’international ukrainien estime que le monde devrait plus parler de cette situation et qu’il allait continuer à s’exprimer sur le sujet. «Il faut en parler encore plus. Je déteste les gens qui ont envahi notre pays, de plus en plus chaque jour. Je n’arrêterai pas d’en parler, car le monde entier doit connaître la vérité.»

«C’est une honte qu’ils ne disent rien»

Cependant, l’une de ses plus grandes frustrations est le silence et l’incapacité de condamner de la part de ses anciens coéquipiers russes. Zinchenko a disputé deux saisons complètes au FK Oufa entre 2014 et 2016. Deux années lors desquelles il pensait avoir créé des amitiés fortes. «J’ai un petit cercle d’amis là-bas, mais maintenant il s’est réduit à presque rien» a expliqué le latéral. «Je suis tellement déçu, ils m’ont envoyé un message pour me dire qu’ils ne pouvaient rien faire mais bien sûr qu’ils peuvent. S’ils restent silencieux, cela signifie qu’ils soutiennent ce qui se passe en Ukraine et je ne vois pas pourquoi ils le feraient» a regretté le défenseur.

Bien que la peur soit une éventuelle raison du silence des joueurs russes, elle n’est pas valable pour lui. «Pouvez-vous croire que, s’ils postaient tous en même temps sur Instagram afin de condamner la guerre, ils seraient tous arrêtés? Bien sûr que non. Et c’est une honte qu’ils ne disent rien» conclut amèrement Zinchenko.