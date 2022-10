Football : Zinédine Zidane: «Il faut laisser la polémique de côté»

«Il faut laisser la polémique de côté et laisser la place au jeu et à la Coupe du monde», a estimé lundi l’ex-footballeur Zinédine Zidane, à propos du Mondial 2022 au Qatar, qui suscite de nombreuses polémiques et des appels au boycott.

«ZZ» pense aux passionnés de football

Interrogé sur le Mondial 2022, «ZZ» a jugé nécessaire de «laisser la place au jeu et à la Coupe du monde pour tous les passionnés qui veulent voir juste du football», et afin qu’ils «passent un bon moment».

Nouvelle statue au musée Grévin

«C’est un privilège d’être au musée Grévin et encore plus d’avoir été réclamé par les visiteurs. Je reviens avec moins de cheveux. Je suis ravi d’être de retour. Je suis quelqu’un de réservé en dehors du terrain. Ça me touche d’autant plus d’être ici avec toute ma famille», a-t-il déclaré.