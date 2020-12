L’entraîneur du Real, secoué par les médias suite à la nouvelle défaite contre le Shakhtar Donetsk mardi en Ligue des champions, reste combatif. Mais lui et son équipe n’ont plus le droit à l’erreur.

Zinédine Zidane semble emprunté, au moment d’indiquer la marche à suivre. Pour le Real et son entraîneur, il va vite falloir retrouver le bon cap. KEYSTONE

Zinédine Zidane connaît trop bien l’autre Maison blanche pour ignorer les impitoyables règles du jeu. Quand un entraîneur du Real Madrid, quel que soit son pedigree, aligne deux défaites de suite, il y a déjà le feu à la baraque - et un poste de travail en jeu, le sien.

Battus samedi à domicile par Alavés (1-2), les Merengue ont dérapé mardi soir à Kiev, face au Shakhtar Donetsk (2-0). L’ennui, c’est qu’un tel enchaînement s’était déjà produit plus tôt dans l’automne: défaite 0-1 contre Cadix le 17 octobre, revers 2-3 quatre jours plus tard devant les Ukrainiens, déjà. L’ennui (bis), c’est que le Real, très moyen quatrièm e de la Liga avec 17 points en 10 matches, doit aussi s’inquiéter de sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

«J’ai de l’énergie et je vais tout donner»

Le Real Madrid, qui rendra une périlleuse visite au FC Séville samedi, a encore son destin continental entre ses pieds: une victoire, mercredi prochain contre le Borussia Mönchengladbach, « suffirait » à assurer une place dans le top 16 en février. Mais dans le climat actuel, rien ne paraît simple. Et les attaques médiatiques d’octobre sont reparties de plus belle avec, en filigrane, le départ possible de l’homme qui avait remporté trois Ligues des champions en trente mois (début janvier 2016-fin mai 2018) lors de son premier passage sur le banc madrilène.

« Je ne pense pas à démissionner, a répondu Zidane tout de go, mardi soir après cette cinquième défaite en 16 matches officiels cette saison. Nous avons eu des moments compliqués. C’est une série de mauvais résultats, c’est la réalité, mais il faut continuer. » Plus loin, calme et volontaire: « Il reste un match (ndlr: mercredi contre Gladbach) et il faudra le gagner. J’ai de l’énergie et je vais tout donner, comme toujours, comme les joueurs. »

«La confiance n’est plus celle d’avant»

Un discours combatif qui n’a pas empêché la presse espagnole de déclencher le tourbillon habituel. Au carrousel des successeurs possibles, l’Argentin Mauricio Pochettino devance d’une longueur Raul, l’enfant de la maison, encore jugé trop inexpérimenté pour faire face à la situation. Une chose est quasi sûre pour les éditorialistes: Zidane, encore sacré champion d’Espagne le 16 juillet passé, n’est plus l’homme de la situation. « La confiance en l’entraîneur n’est plus celle d’avant. Beaucoup de ses décisions n’ont pas été appréciées et, pour cette raison, sa marge de sécurité est chaque jour davantage remise en question » , écrit notamment Marca.