FOOTBALL: Zinédine Zidane se serait déjà engagé avec l’équipe de France

Noël Le Graët, président dans la tourmente d’une Fédération française de football notamment perturbée par des affaires de harcèlement, a toujours dit que l’avenir du sélectionneur Didier Deschamps serait tranché après le Mondial au Qatar - en fonction de la performance des Bleus. Mais la réalité est peut-être tout autre. Selon plusieurs médias espagnols, Zinédine Zidane se serait en effet déjà engagé auprès de la FFF afin d’assurer la succession de son ex-coéquipier à la Juventus et en équipe de France.

«Accord trouvé»

C’est en particulier le journaliste de la chaîne esRadio et du site Libertad Digital, Sergio Valentin, qui semble sûr de son fait: «Zidane a trouvé un accord avec la FFF, il reprendra le poste de Deschamps indépendamment de ce qui arrivera à la Coupe du monde.»

Personne, parmi les intéressés, n’entrera en matière sur le sujet pour l’instant. Zinédine Zidane, qui avait quitté le banc du Real Madrid au printemps 2021, n’a jamais caché son désir de diriger les Bleus. Mais Didier Deschamps, dans le costume depuis 2012 et - faut-il le rappeler - champion du monde en titre, n’a à aucun moment indiqué qu’il songeait à rendre son tablier.

«La place n’est pas libre»

«Quand je me projette sur une compétition comme le Mondial, je ne me demande pas ce qui se passera après, avait prévenu le Basque en août passé dans Le Parisien. J’ai toujours placé l’équipe de France au-dessus de moi, au-dessus de tout. Aujourd’hui, la place n’est pas libre puisque je l’occupe avec mon staff. Après, chacun a la liberté de dire ce qu’il veut et comme il le veut. Sur moi, ça n’a aucun impact.»