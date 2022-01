Carnet rose : Zinédine Zidane sera bientôt grand-père

Le fils aîné du Français, Enzo qui a joué au Lausanne-Sport, a annoncé que sa fiancée était enceinte.

La famille Zidane va s’agrandir. Enzo, 26 ans, fils de Zinédine, a annoncé le 30 janvier 2022 que sa chérie était enceinte. Le footballeur, qui avait fait un passage éclair au Lausanne-Sport entre janvier et juillet 2018 sans y laisser un souvenir impérissable, a posté deux clichés sur Instagram. Sur le premier on le découvre avec Karen Gonçalves qui tient une échographie. Sur le second, on voit la future maman dévoiler son baby bump naissant.