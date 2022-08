Basketball : Zion Williamson va devoir surveiller sa ligne

No 1 de la draft en 2019, l’intérieur des New Orleans Pelicans, Zion Williamson, n’a joué jusqu’à présent que 85 matches dans la ligue nord-américaine de basket (NBA), sur un total de 246 rencontres potentielles. La faute à des blessures récurrentes (genou et pied), et qui seraient surtout liées aux problèmes de poids du joueur de 22 ans, qui oscille entre 130 et 150 kilos selon différentes sources.