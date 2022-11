ZirkuZ: cirque et electro sous un même chapiteau 

ZirkuZ est un «concept novateur». Difficile de donner tort aux organisateurs. C’est probablement la première fois en Suisse, et peut-être même en Europe, que des DJ et des artistes de cirque vont se produire simultanément sous le même chapiteau, installé pour l’occasion à la place Bellerive, à Lausanne.

«Je m’embêtais pendant le Covid. Je me suis dit que la situation finirait bien par s’améliorer et qu’à ce moment-là il fallait que je sois prêt avec des choses originales. Je voulais créer un événement électronique, mais différent des autres, dans un autre monde. Celui du cirque m’est vite venu en tête. Il est fait de lumières et d’émotions. Au cirque, je suis comme un gamin», résume Christian Monnard, créateur de ZirkuZ, dont la première édition sera à vivre les 11 et 12 novembre. Ce professionnel de l’événementiel s’est en premier lieu attelé à trouver un chapiteau, qu’il a déniché auprès de la famille Gasser, du cirque Starlight. Il pourra contenir 1500 personnes par soir.

C’est Emi Vauthey, inoubliable libellule du spectacle de la Fête des vignerons et finaliste de «La France a un incroyable talent» en 2019, qui signe la mise en scène de la partie circassienne. Huit artistes présenteront des numéros dans les airs, d’équilibrisme, de jonglage ou encore d’échasses. Le tout sous la férule d’un «impressionnant» Monsieur Loyal de 1 m 95. Côté musique, Christian Monnard s’est tourné vers les organisateurs de l’Afterseason, festival électronique basé à Villars (VD). «Paul et Vincent, coorganisateurs du raout villardou, sont partis au quart de tour. Désormais, on fait tout les trois ensemble. On décide de tout ensemble», indique Christian. La programmation musicale est forte de neuf DJ, dont les réputés Marco Faraone, Detlef, Paax ou Jean Claude Ades. «Pour que ce soit bien, il ne faut surtout pas qu’un monde soit l’animation de l’autre. Les deux doivent se répondre et vivre ensemble», affirme le Fribourgeois installé dans le canton de Vaud.