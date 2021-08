«Rouge» - Zita Hanrot, une Erin Brockovich version française

Elle ne sait pas dans quoi elle met les pieds, Nour (Zita Hanrot), quand elle commence à bosser dans la même usine chimique que son père (Sami Bouajila) en tant qu’infirmière. Elle va découvrir de sales secrets sur la gestion des déchets polluants et l’état de santé des employés, alors que l’entreprise est sur la sellette, en plein contrôle sanitaire. Nour ne peut pas fermer les yeux… mais elle se heurte à nombre de personnes qui ne veulent rien entendre ou, pire, qui veulent la faire taire.

Drame aux airs de thriller, «Rouge» n’est pas sans rappeler «Erin Brockovich» ou le plus récent «Dark Waters». Bien ficelé, palpitant, le récit suit au plus près la jeune femme, qui ne dort plus la nuit. Mais il pointe aussi le regard de son père, délégué syndical dans une impasse, qui veut protéger les emplois de ses collègues.