Football

Zlatan a un message pour ses détracteurs

S’il ne sait pas encore s’il prolongera au Milan AC, Ibrahimovic ne compte pas raccrocher les crampons fin août.

«Donc vous pensez que je suis fini. Que ma carrière va bientôt s'arrêter. Vous ne me connaissez pas. J'ai dû me battre toute ma vie. Personne ne croyait en moi, alors j'ai dû croire en moi. Certaines personnes ont voulu me briser mais elles n'ont fait que me rendre plus fort. D'autres ont voulu m'exploiter, elles m'ont juste rendu plus intelligent. Et maintenant vous pensez que je suis fini? À vous tous, je n'ai qu'une chose à dire: je ne suis pas comme vous parce que je ne suis pas vous. Je suis Zlatan Ibrahimovic. Je ne fais que m'échauffer.»