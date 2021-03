Football : Zlatan Ibrahimovic fait son retour en sélection

Cinq ans après sa retraite, l’attaquant de 39 ans portera à nouveau le maillot de la Suède. Il disputera les éliminatoires pour le Mondial 2022 à la fin du mois de mars.

Une réunion «bonne et fructueuse»

Depuis son retrait de l’équipe nationale, l’attaquant – 116 sélections et 62 buts au compteur avec les Blagult («jaune et bleu», surnom de l’équipe suédoise) – faisait régulièrement des appels du pied pour un éventuel retour en sélection.

Sans Zlatan, la Suède a atteint les quarts du Mondial 2018 et s’est qualifiée directement pour l’Euro 2020, repoussé à juin et juillet 2021 pour cause de Covid-19. Elle y affrontera en phase de groupes l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie.