Football – Zlatan marque… et n’a pas envie d’arrêter

Et le club milanais a été mis sur la bonne orbite par Zlatan Ibrahimovic. L’attaquant suédois a en effet ouvert le score à la 10e minute, d’une merveille de frappe enroulée sur coup franc qui a laissé le gardien gênois Salvatore Sirigu sans réaction – son sixième but en neuf matches de Serie A cette saison.

Remplacé à la 60e minute par Pietro Pellegri, Zlatan Ibrahimovic a encore fait le buzz après le match. Il a en effet laissé sous-entendre qu’il envisageait une prolongation de contrat avec l’AC Milan, tout en rendant hommage à son entraîneur Stefano Pioli: «S'il (Pioli) prolonge, je dois prolonger avant, a-t-il dit. Il le mérite, il a fait un excellent travail et doit continuer à faire ce qu'il fait. Tout ce qui lui revient est mérité.»

Mercredi soir, il a encore affirmé sa joie d'évoluer avec l’AC Milan, qu’il souhaite ramener au sommet. «J'avais cette confiance et cette vision, c'était mon défi quand j'ai signé, a-t-il ajouté. Maintenant, nous sommes presque au sommet. Nous devons travailler, ne pas abandonner et croire que c'est possible. Je suis content que les fans croient au scudetto, j'espère qu'on pourra leur donner cette joie, il faut gagner des trophées, sinon ça ne compte pas.»