BMX : Simon Marquart sacré champion du monde, Zoé Claessens en argent

Un peu plus tôt, la Vaudoise Zoé Claessens a rempli son objectif en prenant la deuxième place chez les dames, en 33’’154, à seulement 10 centièmes de l’Américaine Felicia Stancil (33’’144). Championne d’Europe l’an dernier et première Suissesse à avoir remporté une épreuve de Coupe du monde, Zoé Claessens étoffe son palmarès et s’affirme toujours plus comme une cador de la discipline.