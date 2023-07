BMX: Zoé Claessens sacrée championne d’Europe pour la deuxième fois

Le résultat le plus éclatant est venu de Zoé Claessens (22 ans). La Vaudoise a décroché la première place de la course Élite dames, devant la Danoise Malene Kjelstrup et la Néerlandaise Merel Smulders. La voilà sur le toit de l’Europe pour la deuxième fois de sa jeune carrière, après le titre décroché en 2021 à Zolder (Belgique). Médaillée d’argent aux Championnats du monde en 2022, Claessens conforte sa place parmi les cadors de sa discipline. De bon augure à un an des Jeux olympiques de Paris.