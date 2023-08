BMX: Zoé Claessens vise le titre mondial à Glasgow

Zoé Claessens pour la deuxième fois en or aux Européens de Besançon, il y a un mois. En fera-t-elle de même aux Mondiaux de Glasgow?

Un petit centième l’avait empêchée de savourer l’or, il y a un an à Nantes. Une réception manquée sur une bosse et le titre mondial lui échappait d’un cheveu. Depuis, Zoé Claessens (22 ans) continue de se donner les moyens d’atteindre des sommets sur son BMX.

Double championne d’Europe, lauréate de manches de Coupe du monde, l’olympienne a rejoint une structure privée basée à Sarrians, dans le sud de la France. Elle y côtoie au quotidien le champion olympique Niek Kimmann. Son entraîneur n’est autre que l’ancien champion du monde Liam Phillips. Ce dernier lui a concocté un programme sur mesure que l’athlète de Villars-sous-Yens (VD) respecte à la lettre. «Le but est d’arriver en compétition avec une certaine assurance, afin que je ne puisse rien me reprocher. Mon coach planifie le nombre de départs que je dois effectuer, les minutes de récupération. Je suis également les conseils d’une nutritionniste. Je fais attention à bien me reposer. L’hiver, je travaille principalement la musculation des jambes. La puissance au départ est primordiale. Elle nous permet de passer de 0 à 60 km/h en quelques secondes.»