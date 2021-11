Zoe Robins adore la colère

Si « Game of Thrones » a fait d’ Emilia Clarke une star, la même chose pourrait arriver à Zoë Robins avec «La roue du temps» qui démarre sur Amazon Prime Video. Originaire de Nouvelle-Zélande, cette actrice de 28 ans est au cœur d’une immense épopée fantastique où seules les femmes peuvent utiliser les pouvoirs magiques. Zoe y incarne la jeune et mystérieuse Nynaeve.

À la base, c’est l’histoire d’une organisation féminine secrète qui se lance dans une aventure épique pour sauver l’humanité ou la détruire. J’incarne la figure autoritaire du village de Two Rivers. Nynaeve porte sur ses épaules le poids de sa place au milieu des villageois et on explore aussi bien sa force de caractère que ses insécurités. Ce personnage est un cadeau pour une comédienne car il est tellement complexe et imparfait. J’étais terrifiée avant mon audition et aussi excitée d’entrer dans la peau d’une femme aussi difficile à cerner.