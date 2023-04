Zoe Saldana dit au revoir au personnage de Gamora

«Je pense que le temps est venu pour moi de me retirer et pour la prochaine génération d’arriver», a dit l’actrice de 44 ans au magazine «Total Film», des propos relayés par Slashfilm.com. Si l’Américaine ne rejouera pas Gamora, elle a confié espérer que la superhéroïne extra-terrestre survive à son départ: «La seule chose que je ne voudrais pas, c’est que Gamora disparaisse. Elle a été un personnage tellement important pour les fans, en particulier pour les femmes et les jeunes femmes.» Elle aimerait dès lors que Marvel parvienne à dénicher une nouvelle génération d’actrices susceptibles de se glisser dans la peau de fille adoptive du super-méchant Thanos: «Il faut donner à ce genre de protagoniste une immortalité qui fait que les fans, génération après génération, s’y attachent.»