Zoe Saldana veut que ses fils développent leur fémininité

Maman de jumeaux Cy et Bowie, 8 ans, et de Zen, 6 ans, qu’elle a eus avec son mari Marco Perego Saldana, Zoe Saldana tient à élever ses trois fils à sa manière. Dans une interview accordée à «People», l’actrice explique qu’il est «très important» qu’ils apprennent à «s’honorer et à célébrer également leur côté féminin». Et la star de la saga «Avatar» d’ajouter: «Nous sommes très durs avec nos garçons de la même manière que nous sommes durs avec les filles. Et les garçons sont encouragés à être forts et à réprimer leurs émotions. Et puis, une fois que vous apprenez à faire cela pendant si longtemps, vous devenez complètement insensible à vos sentiments.»