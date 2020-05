Cinéma

Zombies, vampires et autres créatures débarquent sur votre écran

Le NIFFF offre une alléchante mise en bouche à son édition hors-série, en diffusant un film fantastique chaque vendredi soir sur la RTS.

«What We Do In The Shadows» (diffusé le 26 juin 2020): Une comédie néo-zélandaise loufoque, qui met en scène une équipe documentaire suivant des vampires dans leur quotidien.