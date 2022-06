Mobilité: Zones piétonnes: pourquoi Genève n’y arrive pas?

Ironie du calendrier: alors que Carouge inaugurait samedi l’extension de sa zone piétonnne, une cinquantaine de personnes manifestaient entre le quartier de Saint-Gervais et le quai des Bergues, en ville de Genève, pour exiger moins de voitures. «Nous demandons la piétonnisation complète du quai et la fermeture au trafic automobile du quartier», explique Laura Sanchez, membre du collectif d’habitants de Saint-Gervais.

Piétonnisation complète durant l’été

La question de l’accès des voitures à Saint-Gervais et aux Bergues est sur le grill depuis de nombreuses années. La rénovation du quai aurait dû initialement aboutir à sa piétonnisation complète. Or, l’opposition farouche des commerçants avait abouti en 2019 à un régime mixte. À savoir, une zone de rencontre: piétons, vélos et voitures se côtoient aujourd’hui sur cet espace pavé en forme de slalom géant. «C’est une catastrophe», s’exclame Laura Sanchez. Un avis que partage peu ou prou Frédérique Perler, conseillère administrative chargée de l’aménagement en Ville.