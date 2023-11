Zoo de Bâle: la guéparde Alima est décédée

C’est une triste nouvelle pour les visiteurs et habitués du Zoo de Bâle. La guéparde Alima, âgée de 12 ans, a dû être euthanasiée le 1er novembre à cause de son état de santé. La féline peinait à marcher et souffrait d’une atrophie musculaire, ainsi que d’une faiblesse croissante. Elle laisse derrière elle la petite Saada âgée de deux ans et le petit Drogo, un mâle de quatre ans. Les deux progénitures ont été déplacées dans une zone du zoo non publique. Les vétérinaires communiqueront prochainement sur leur retour dans l’enclos habituel.