La plus vieillie lionne du zoo de Bâle a du être euthanasiée

La lionne africaine Uma, âgée de 21 ans, a du être euthanasiée dans la matinée de lundi. Sa condition physique et son énergie se détérioraient depuis trois ans. Mais depuis quelques jours, son état de santé s’est empiré: la reine matriarche du Zoo de Bâle ne s’alimentait plus et s’était éloignée du reste du groupe, dormant la plupart de la journée dans son étable. Sa dépouille a été transférée au service de pathologie animale de l’Université de Berne pour y être étudiée.