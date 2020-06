Technologies

Zoom a largement bénéficié de la crise du Covid-19

Les mesures de distanciation sociale pendant la pandémie ont permis à l’entreprise californienne de réaliser un chiffre d’affaires en hausse de 169% et un bénéfice de 27 millions.

Zoom a confirmé les attentes mardi avec des résultats financiers dignes de l’engouement suscité par le logiciel de visioconférence pendant le «Grand confinement». De janvier à mars, l’entreprise californienne a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 169%, à plus de 328 millions de dollars, et dégagé un bénéfice de 27 millions.

Les mesures de distanciation sociale imposées pendant la pandémie de Covid-19 ont transformé la communication entre les personnes, qui ont eu massivement recours aux appels et conférences vidéo. «La crise du coronavirus «a entraîné une demande plus importante pour les interactions et collaborations en face-à-face et à plusieurs», a noté Eric Yuan, le fondateur et patron de Zoom, dans le communiqué de résultats.