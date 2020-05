Vidéconférence

Zoom annonce une version 5.0 plus sécurisée

Critiqué pour ses problèmes de sécurité et de confidentialité, le logiciel de visioconférence promet d'importantes améliorations dans sa nouvelle mouture.

Dans le cadre de son plan de 90 jours visant à renforcer la sécurité et les capacités de confidentialité de sa solution de vidéoconférence, le service Zoom a annoncé mercredi une nouvelle version 5.0 de son logiciel. Devenu populaire dans le contexte actuel, passant d'une dizaine de millions d'utilisateurs en décembre dernier à plus de 200 millions en quelques semaines, l'outil, qui vient de passer la barre des 300 millions d'utilisateurs, a été la cible des critiques pour ses lacunes en matière de sécurité et de respect de la vie privée.

Pour se faire pardonner, la société s'apprête donc à déployer une nouvelle mouture intégrant quelques nouveautés, dont l'une des plus importantes est le passage à la norme de chiffrement AES 256-bit GCM. Elle n'apporte toujours pas de chiffrement de bout en bout, mais est censée renforcer la confidentialité et l'intégrité des communications. Outre les mots de passe des réunions et la fonction salle d'attente, qui permet de faire patienter les participants avant de les accepter dans une réunion, activés désormais par défaut, Zoom ajoute d'autres nouvelles options pour se prémunir contre le phénomène du «zoom bombing» (intrusions inopinées dans les réunions). Il sera possible de signaler un utilisateur et d'empêcher les participants de se renommer. Zoom 5.0 regroupe par ailleurs aussi toutes les fonctions de sécurité sous un seul et même bouton.