Zoom change d’avis sur le chiffrement de bout en bout

Cédant à la pression, le service de vidéoconférence va finalement proposer cette méthode de sécurité aussi aux comptes gratuits.

Dans une lettre ouverte adressée mercredi à l’entreprise, la fondation Mozilla (navigateur web Firefox), l’Electronic Frontier Foundation, ainsi que 19’000 utilisateurs avaient appelé Zoom à ne pas faire «de la sécurité et de la confidentialité un luxe». Des organisations de défense des droits numériques, comme Fight for the Future et MPower Change, avaient fait des demandes similaires dans une pétition qui a recueilli plus de 50’000 signatures.