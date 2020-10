Numérique : Zoom facilitera des conférences en ligne payantes

Surfant sur son succès, la firme californienne bâtit tout un écosystème autour de sa plateforme de visioconférence.

Lancée à l’occasion de Zoomtopia, la conférence annuelle de l’entreprise qui a lieu en ligne mercredi et jeudi, cette nouvelle plateforme a pour but d’aider les utilisateurs payants de Zoom à «développer leur entreprise et leur activité, toucher de nouveaux publics et donner en retour» grâce à la possibilité de faire directement des dons, souligne un communiqué.