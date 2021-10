Refus des actionnaires : Zoom ne réalisera pas son mégarachat à 14 milliards

Le spécialiste de la visioconférence Zoom ne rachètera pas la société Five9, active dans les relations clients, car les actionnaires de celle-ci se sont opposés à l'opération.

Ça devait être l'achat le plus important de l'histoire de Zoom. La société, dont la notoriété, l'activité et la valeur ont largement profité de la pandémie et du télétravail, ne mettra pas la main sur Five9, une entreprise spécialisée dans le service-clients. Les actionnaires de Five9 ont en effet refusé jeudi de valider l'opération, estimée à 14,7 milliards de dollars (13,7 milliards de francs) au moment de l'annonce en juillet, qui devait être réalisées uniquement avec des actions Zoom. Car le cours du titre du spécialiste de la visioconférence a perdu 25% de sa valeur depuis cette annonce. Et selon certains experts, cette chute pourrait se poursuivre étant donné que de plus en plus d'employés retournent travailler en présentiel. Pour Zoom, une telle opération aurait permis de diversifier ses activités, en profitant de l'envolée du cours de son action.