Vidéoconférence

Zoom retire l’intégration de Giphy par mesure de sécurité

Le service de vidéoconférence a temporairement supprimé de sa fonction de chat la plateforme de gifs rachetée par Facebook.

Après s’être fait à plusieurs reprises taper sur les doigts en matière de sécurité et de confidentialité, Zoom vient de prendre des mesures supplémentaires pour protéger ses utilisateurs. Le service de vidéoconférence, qui a connu une forte croissance pendant la crise du Covid-19, a annoncé avoir retiré l’accès direct aux images animées de la bibliothèque de gifs Giphy. «Afin d’assurer une protection forte de la vie privée des utilisateurs, nous avons temporairement supprimé l’intégration de Giphy dans le chat de Zoom. Une fois que des mesures techniques et de sécurité supplémentaires auront été déployées, nous réactiverons la fonction», a précisé l’entreprise sur son blog officiel, sans donner plus de détails sur cette suppression provisoire.