Vidéoconférence : Zoom réunit tout le monde dans une pièce virtuelle

La plateforme de vidéoconférence s’inspire de la concurrence en déployant des espaces de réunion immersifs.

La plateforme de vidéoconférence a annoncé le lancement d’une nouveauté qui ne va pas sans rappeler le mode Together du logiciel concurrent Teams du géant Microsoft. Baptisée Immersive View et présentée lors de la conférence Zoomtopia 2020, cette nouvelle fonctionnalité permet à l’hôte d’une réunion ou d’un webinaire d’installer tous les participants dans un seul et même arrière-plan virtuel. Il peut s’agir d’une salle de classe, d’un auditoire, d’une salle de réunion, voire d’une galerie d’art, par exemple.