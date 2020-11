Hi-Tech : Zoom se dote d’un outil pour prévenir le «zoombombing»

La plateforme de vidéoconférence a lancé une nouvelle fonctionnalité qui alerte les utilisateurs des risques qu’une personne vienne perturber une réunion.

Le célèbre service de vidéoconférence Zoom a déjà pris des mesures face au problème du «zoombombing», cette année. Ce phénomène consiste pour les trolls à se connecter à des réunions en ligne sans y être invités pour les perturber, en insultant par exemple les participants, voire en diffusant du contenu pornographique. La plateforme avait imposé des mots de passe pour les réunions et ajouté un bouton qui permet de signaler un participant indélicat. Elle vient à présent d’ajouter une nouvelle fonctionnalité pour contrer cette pratique.

Prévenir les perturbations

Baptisé At-Risk Meeting Notifier (notification de réunion à risque, en anglais), cet outil, qui fonctionne directement sur les serveurs de Zoom et est activé automatiquement par défaut, scanne internet, notamment les réseaux sociaux et les sites web, pour y trouver des liens URL de réunions Zoom qui auraient été partagés par des participants. Lorsque la pêche est bonne, le service alerte l’organisateur de la réunion en question du risque potentiel, à savoir qu’elle puisse être perturbée par de parfaits inconnus. Le but de Zoom est de prévenir les perturbations de réunions avant qu’elles ne se produisent.