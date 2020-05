Cyclisme

Zoom sur les équipes fragiles du peloton

Trois, quatre, cinq équipes en danger ? La menace plane pour les coureurs et l'encadrement de plusieurs formations du WorldTour.

Le président de l'UCI n'a cité aucun nom mais les dirigeants d'autres équipes évoquent à mots couverts une situation difficile pour des formations qui ont aussi pris des mesures de restriction salariale, l'australienne Mitchelton (l'équipe d'Adam et Simon Yates) étant la plus souvent citée.

Le Belge Greg Van Avermaet (CCC), l'un des grands noms du peloton, affiche toutefois un certain calme: «Nous ne sommes pas la seule équipe en difficulté, beaucoup ont du mal», a souligné récemment le champion olympique en titre à la chaîne de télévision flamande VTM. Lui-même est en fin de contrat au terme de l'année 2020: «J'ai encore beaucoup de temps pour prendre une décision. Je me concentre en tout cas sur l'équipe et je lutte pour sa survie. C'est le plus important.»